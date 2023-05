Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktien in diesem Artikel Apple 159,52 EUR

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr bei 173,59 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 36.318 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 176,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 1,47 Prozent zulegen. Am 04.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 124,17 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 176,22 USD je Apple-Aktie an.

Apple ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,52 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 94.836,00 USD in den Büchern – ein Minus von 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 97.278,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Apple wird am 26.07.2023 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,97 USD fest.

