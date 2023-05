Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gibt am Freitagnachmittag ab

Aktien in diesem Artikel Apple 159,08 EUR

-0,09% Charts

News

Analysen

Die Apple-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 0,7 Prozent auf 172,61 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Apple-Aktie bisher bei 172,55 USD. Bei 173,62 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.612.486 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 18.08.2022 markierte das Papier bei 176,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 2,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 176,22 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 04.05.2023 vor. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,52 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 94.836,00 USD – eine Minderung von 2,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 97.278,00 USD eingefahren.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,97 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apples hochverzinstes Sparkonto: Beeindruckender Erfolg kurz nach der Einführung

NASDAQ-Titel Tesla mit Rückgang bei Gewinn und Marge: Elon Musk setzt auf Preissenkungen - Gefahr für Tesla?

Metaverse-Token unter der Lupe: Mit diesen Kryptowährungen können Anleger ins Metaverse investieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Anton_Ivanov / Shutterstock.com