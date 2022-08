Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Apple-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 164,02 EUR abwärts. Bei 163,64 EUR markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 164,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 26.741 Apple-Aktien.

Am 11.08.2022 markierte das Papier bei 165,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,44 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 37,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 172,89 USD je Apple-Aktie aus.

Am 28.07.2022 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,30 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 82.959,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 81.434,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,10 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

Redaktion finanzen.net

