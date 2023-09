Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple büßt am Nachmittag ein

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 178,09 USD.

Um 16:07 Uhr ging es für die Apple-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 178,09 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Apple-Aktie bisher bei 177,83 USD. Mit einem Wert von 179,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.874.142 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 20.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,22 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,30 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.01.2023 bei 124,17 USD. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 30,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 187,56 USD an.

Am 03.08.2023 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 81.797,00 USD in den Büchern – ein Minus von 1,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 82.959,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,05 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

