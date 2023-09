Aktienentwicklung

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple schiebt sich am Dienstagvormittag vor

12.09.23 09:25 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Apple. Die Apple-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 167,68 EUR.

Um 09:21 Uhr stieg die Apple-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 167,68 EUR. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 167,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 167,36 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.263 Apple-Aktien. Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 179,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,94 Prozent hinzugewinnen. Bei 117,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 42,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 187,56 USD an. Am 03.08.2023 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 81.797,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 82.959,00 USD umgesetzt worden. Am 26.10.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,05 USD je Aktie in den Apple-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Apple-Aktie Goldman Sachs-Analyst: Darum ist eine Preiserhöhung des iPhone 15 gerechtfertigt - iPhone dürfte Apple-Wachstum ankurbeln NASDAQ-Titel Meta Platforms-Aktie im Plus: Meta entwickelt wohl neue künstliche Intelligenz Apple-Aktie fällt ins Minus, QUALCOMM-Aktie an der NASDAQ gefragt: Apple bleibt für iPhones bei QUALCOMM-Modems

