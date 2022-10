Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag gesucht

Das Papier von Apple konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 144,46 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 144,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 144,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.353 Apple-Aktien.

Am 19.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,33 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2021 bei 120,46 EUR. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 19,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 177,11 USD angegeben.

Am 28.07.2022 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 82.959,00 USD – ein Plus von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 81.434,00 USD erwirtschaftet hatte.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 6,10 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Intel will Apple als Chipkunden zurück gewinnen

Samsung-Aktie knapp im Minus: Schwäche des PC-Markts drückt Samsungs operatives Geschäft

Vom Buchhändler zum größten Online-Versandhaus der Welt - So lief der Aufstieg von Amazon

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com