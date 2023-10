Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple behauptet sich am Donnerstagvormittag

So entwickelt sich Apple

Die Aktie von Apple zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 169,40 EUR zeigte sich die Apple-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die Apple-Aktie um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel bei 169,40 EUR. Bei 169,56 EUR erreichte die Apple-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Apple-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 169,32 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 169,36 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 8.413 Apple-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 179,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 5,86 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 117,64 EUR. Dieser Wert wurde am 03.01.2023 erreicht. Mit Abgaben von 30,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 190,11 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Apple am 03.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 81.797,00 USD – das entspricht einem Minus von 1,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82.959,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 02.11.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Apple veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 24.10.2024 dürfte Apple die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,06 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

