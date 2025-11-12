Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gibt am Mittwochnachmittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Apple. Das Papier von Apple befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,9 Prozent auf 272,64 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,9 Prozent auf 272,64 USD ab. Bei 271,90 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 275,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 1.904.518 Apple-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.11.2025 bei 277,32 USD. Mit einem Zuwachs von 1,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 169,22 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 61,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,07 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 1,02 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 272,00 USD an.
Apple gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,97 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 102,47 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 94,93 Mrd. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 8,23 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Apple-Aktie
Aktien von Netflix, Apple, Disney & Co. im Blick: Champions League im TV - Fans droht Abo-Inflation
Apple-Aktie dennoch etwas fester: iPhone Air-Launch wird offenbar verschoben
Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Apple-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Phuong D. Nguyen / Shutterstock.com
Nachrichten zu Apple Inc.
Analysen zu Apple Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:06
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.11.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|Apple Kaufen
|DZ BANK
|03.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:06
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.11.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen