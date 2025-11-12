Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gibt am Mittwochnachmittag ab

DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,60 -0,1%Nas23.283 -0,8%Bitcoin87.857 -1,1%Euro1,1595 +0,1%Öl62,72 -3,7%Gold4.193 +1,6%
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Apple. Das Papier von Apple befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,9 Prozent auf 272,64 USD ab.

Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,9 Prozent auf 272,64 USD ab. Bei 271,90 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 275,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 1.904.518 Apple-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.11.2025 bei 277,32 USD. Mit einem Zuwachs von 1,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 169,22 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 61,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,07 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 1,02 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 272,00 USD an.

Apple gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,97 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 102,47 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 94,93 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 8,23 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Phuong D. Nguyen / Shutterstock.com

