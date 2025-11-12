Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Abend nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Apple hat am Mittwochabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Apple-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 275,11 USD.
Die Apple-Aktie zeigte sich um 20:08 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 275,11 USD. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 275,71 USD. Der Kurs der Apple-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 271,88 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 275,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 6.193.143 Apple-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 277,32 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,80 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 169,22 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 38,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,02 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,07 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 272,00 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 30.10.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,97 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 102,47 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,93 Mrd. USD in den Büchern standen.
Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Apple wird am 29.01.2026 gerechnet.
Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2026 8,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu Apple Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:06
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.11.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|Apple Kaufen
|DZ BANK
|03.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:06
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.11.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
