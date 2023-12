Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag in Rot

Aktie im Blick

Die Aktie von Apple gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,3 Prozent auf 192,51 USD.

Um 12:02 Uhr fiel die Apple-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 192,51 USD ab. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 67.858 Apple-Aktien.

Bei 198,22 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.01.2023 bei 124,17 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 35,50 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 196,56 USD angegeben.

Apple veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 89.498,00 USD in den Büchern – ein Minus von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 90.146,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.01.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,54 USD je Apple-Aktie belaufen.

