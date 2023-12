Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Nachmittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 192,61 USD abwärts.

Die Apple-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 192,61 USD. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 191,72 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 193,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 8.973.551 Stück.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 198,22 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,91 Prozent hinzugewinnen. Am 04.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 124,17 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 55,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 196,56 USD.

Apple gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89.498,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 90.146,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.01.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,54 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Börse New York in Grün: S&P 500 schließt mit Gewinnen

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels in Grün

Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen