Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 04:22 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 123,06 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 123,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 122,62 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 64.081 Stück.

Am 19.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,66 EUR an. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 28,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.01.2023 (118,18 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 4,13 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 172,13 USD je Apple-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 27.10.2022. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 90.146,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83.360,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,14 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Apple am 02.02.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 25.01.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Apple.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,17 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Netflix-, Amazon-, Disney-Aktien & Co. nach dem verkorksten Börsenjahr 2022: Wird es 2023 noch schlimmer?

Apple-Aktie schließt kaum verändert: Apple will offenbar bis 2025 Macs mit Touchscreen auf den Markt bringen

TSMC-Aktie etwas höher: Apple-Zulieferer TSMC mit Gewinnsprung - fast 80 Prozent mehr verdient

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com