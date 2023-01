Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Um 09:22 Uhr sprang die Apple-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 122,96 EUR zu. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 122,96 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 122,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.359 Apple-Aktien.

Am 19.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 172,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 28,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 118,18 EUR am 04.01.2023. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 4,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 172,13 USD.

Apple ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 90.146,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 83.360,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Apple-Bilanz für Q1 2023 wird am 02.02.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Apple rechnen Experten am 25.01.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2023 6,17 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Netflix-, Amazon-, Disney-Aktien & Co. nach dem verkorksten Börsenjahr 2022: Wird es 2023 noch schlimmer?

Apple-Aktie schließt kaum verändert: Apple will offenbar bis 2025 Macs mit Touchscreen auf den Markt bringen

TSMC-Aktie etwas höher: Apple-Zulieferer TSMC mit Gewinnsprung - fast 80 Prozent mehr verdient

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com