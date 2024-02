Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Mittag schwächer

So entwickelt sich Apple

Die Aktie von Apple gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 185,78 USD.

Das Papier von Apple befand sich um 12:03 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,7 Prozent auf 185,78 USD ab. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 55.125 Apple-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 199,62 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,45 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.03.2023 (143,90 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Apple-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,940 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 201,25 USD angegeben.

Apple gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,18 USD gegenüber 1,88 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 119.575,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117.154,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 2,07 Prozent gesteigert.

Apple wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,58 USD je Aktie belaufen.

