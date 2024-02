Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag kaum verändert

Blick auf Apple-Kurs

Die Aktie von Apple hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 173,48 EUR zeigte sich die Apple-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Apple-Aktie kam im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 173,48 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 173,54 EUR. In der Spitze fiel die Apple-Aktie bis auf 173,02 EUR. Bei 173,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.097 Apple-Aktien.

Am 13.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 182,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 5,26 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.03.2023 bei 135,02 EUR. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 28,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 201,25 USD für die Apple-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 01.02.2024. Es stand ein EPS von 2,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,88 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 119.575,00 USD – ein Plus von 2,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 117.154,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Apple am 25.04.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2024 6,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

