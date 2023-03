Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagnachmittag mit Aufschlag

Um 17:06 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,2 Prozent auf 151,76 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 152,16 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 147,97 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 28.319.968 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 31.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 179,61 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 15,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,17 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 22,22 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 162,75 USD.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,88 USD gegenüber 2,10 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 117.154,00 USD in den Büchern – ein Minus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 123.945,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,97 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Carl Icahn und Warren Buffett: Zwei Wall Street-Legenden mit gegensätzlichen Philosophien

Apple stellt gelbes iPhone vor - fällt die Frühjahres-Keynote jetzt aus?

Vollzieht NASDAQ-Aktie Apple eine Kehrtwende? Apple will offenbar doch ein neues iPhone SE herausbringen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images