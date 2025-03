Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Apple. Das Papier von Apple befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,2 Prozent auf 214,48 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Apple-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 214,48 USD. Das bisherige Tagestief markierte Apple-Aktie bei 213,67 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 215,95 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.699.342 Apple-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 260,09 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2024 erreicht. Gewinne von 21,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 164,08 USD fiel das Papier am 20.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,980 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,03 USD je Apple-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 243,48 USD je Apple-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 30.01.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,19 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 124,30 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 119,58 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 24.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 7,31 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite letztendlich in Grün

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester

Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels steigen