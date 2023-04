Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Apple 145,78 EUR

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:02 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 160,89 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 48.457 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 176,15 USD erreichte der Titel am 18.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 04.01.2023 auf bis zu 124,17 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 29,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 162,75 USD angegeben.

Apple ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 2,10 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 117.154,00 USD in den Büchern – ein Minus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 123.945,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Apple am 04.05.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Apple-Anleger Experten zufolge am 25.04.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,96 USD je Aktie belaufen.

