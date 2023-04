Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple legt am Donnerstagnachmittag zu

Aktien in diesem Artikel Apple 147,84 EUR

Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 163,18 USD. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 163,31 USD zu. Bei 161,63 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 11.973.848 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 176,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 7,37 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,17 USD. Dieser Wert wurde am 04.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 163,25 USD für die Apple-Aktie aus.

Am 02.02.2023 hat Apple die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 117.154,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 5,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 123.945,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Apple am 04.05.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Apple rechnen Experten am 25.04.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,96 USD je Apple-Aktie.

