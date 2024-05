Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag im Aufwind

Apple im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Apple. Das Papier von Apple konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 184,92 USD.

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 184,92 USD. In der Spitze gewann die Apple-Aktie bis auf 185,59 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 185,30 USD. Bisher wurden heute 2.685.577 Apple-Aktien gehandelt.

Am 15.12.2023 markierte das Papier bei 199,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Am 20.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 164,08 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 11,27 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,988 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 201,13 USD.

Am 02.05.2024 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 90,75 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 94,84 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Apple am 24.07.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,59 USD je Apple-Aktie.

