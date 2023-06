Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Apple 169,58 EUR

-0,46% Charts

News

Analysen

Um 12:01 Uhr ging es für die Apple-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 182,15 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 158.586 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei 184,95 USD erreichte der Titel am 06.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,17 USD ab. Abschläge von 31,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 178,50 USD.

Apple ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 1,52 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 94.836,00 USD – das entspricht einem Minus von 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97.278,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,99 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Dr. Herbert Wertheim: Das ist der milliardenschwere Investor, von dem kaum jemand gehört hat

Elon Musk und hunderte weitere Unternehmer und Forscher fordern Pause bei KI-Entwicklung

Die Expertenmeinungen zur Apple-Aktie im Mai 2023

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: turtix / Shutterstock.com