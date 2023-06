Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Apple 169,58 EUR

Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 0,4 Prozent auf 183,06 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 182,71 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 182,76 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 12.769.412 Stück.

Am 06.06.2023 markierte das Papier bei 184,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,17 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 32,17 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 178,50 USD für die Apple-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Apple am 04.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,52 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94.836,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97.278,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 26.07.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,99 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 1000 Words / Shutterstock.com