Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Apple 169,58 EUR

-0,46% Charts

News

Analysen

Die Apple-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 169,46 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Apple-Aktie bis auf 168,02 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 168,24 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 40.012 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei 173,24 EUR erreichte der Titel am 19.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 117,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 178,50 USD.

Apple veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,52 USD gegenüber 1,52 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,51 Prozent auf 94.836,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 97.278,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Apple am 26.07.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 5,99 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Dr. Herbert Wertheim: Das ist der milliardenschwere Investor, von dem kaum jemand gehört hat

Elon Musk und hunderte weitere Unternehmer und Forscher fordern Pause bei KI-Entwicklung

Die Expertenmeinungen zur Apple-Aktie im Mai 2023

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Andrey Bayda / Shutterstock.com