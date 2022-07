Apple Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Apple

Um 13.07.2022 12:22:00 Uhr rutschte die Apple-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 145,60 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Apple-Aktie bei 145,38 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 146,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 35.138 Stück.

Bei 162,88 EUR markierte der Titel am 05.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.07.2021 bei 119,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 179,11 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 28.04.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,52 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,59 Prozent auf 97.278,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 89.584,00 USD erwirtschaftet worden.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Apple.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2022 6,13 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

