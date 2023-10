Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Apple

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 180,27 USD.

Das Papier von Apple gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 180,27 USD abwärts. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 55.436 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (198,22 USD) erklomm das Papier am 20.07.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,96 Prozent hinzugewinnen. Am 04.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 31,12 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 190,11 USD.

Apple gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 1,20 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 81.797,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 82.959,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 24.10.2024 dürfte Apple die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

