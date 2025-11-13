Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Kursverlauf

Die Aktie von Apple gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 274,97 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 274,97 USD. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 276,68 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 274,28 USD. Zuletzt wechselten 2.312.915 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei 277,32 USD markierte der Titel am 01.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 0,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 169,22 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,07 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 272,00 USD.

Am 30.10.2025 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,85 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,97 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 102,47 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 94,93 Mrd. USD umgesetzt.

Am 29.01.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,23 USD je Apple-Aktie belaufen.

