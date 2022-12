Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag in Grün

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,6 Prozent auf 139,50 EUR. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 141,42 EUR zu. Mit einem Wert von 136,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 66.670 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,66 EUR erreichte der Titel am 19.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 19,21 Prozent zulegen. Bei 123,86 EUR fiel das Papier am 17.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 173,38 USD.

Am 27.10.2022 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,24 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 90.146,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 83.360,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.01.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 6,20 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Auch Legenden liegen mal daneben: Das waren die acht größten Fehler von Warren Buffett

Diese neuen Produkte erwarten Apple-Fans in 2023

Gibt es 2023 einen Börsenaufschwung - oder setzt sich der Bärenmarkt fort? Das meinen die Experten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com