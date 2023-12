Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple stabilisiert sich am Vormittag

Apple im Fokus

Bei der Apple-Aktie ließ sich um 09:21 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 180,34 EUR. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 180,78 EUR an. Bei 180,32 EUR markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 180,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 3.381 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 08.12.2023 auf bis zu 182,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 1,02 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 03.01.2023 auf bis zu 117,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 53,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 196,56 USD aus.

Am 02.11.2023 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 89.498,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 90.146,00 USD umsetzen können.

Am 25.01.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,54 USD je Apple-Aktie belaufen.

