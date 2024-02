Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Apple. Zuletzt ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 185,40 USD.

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 185,40 USD. Zuletzt wechselten 55.209 Apple-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 199,62 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,67 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.03.2023 (143,90 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 22,38 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 0,940 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 201,25 USD.

Apple gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 119.575,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 117.154,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 6,57 USD im Jahr 2024 aus.

