Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Apple. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 173,50 EUR zu.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 173,50 EUR. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 173,58 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 173,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 6.460 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 182,60 EUR erreichte der Titel am 13.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 5,24 Prozent wieder erreichen. Am 02.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 135,02 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Apple-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 201,25 USD für die Apple-Aktie aus.

Am 01.02.2024 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 119.575,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 117.154,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

