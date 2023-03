Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag gesucht

Die Aktie notierte um 17:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 153,08 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 153,20 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 151,25 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.707.299 Apple-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.03.2022 bei 179,61 USD. Mit einem Zuwachs von 14,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.01.2023 bei 124,17 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 23,28 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 162,75 USD.

Am 02.02.2023 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 2,10 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,48 Prozent auf 117.154,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 123.945,00 USD gelegen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,96 USD je Aktie.

