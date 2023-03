Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Um 22:00 Uhr stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 150,47 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 153,13 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 147,81 USD. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 11.143 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 179,61 USD. Dieser Kurs wurde am 31.03.2022 erreicht. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 16,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.01.2023 bei 124,17 USD. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 21,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 162,75 USD.

Am 02.02.2023 hat Apple die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,10 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 117.154,00 USD – eine Minderung von 5,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 123.945,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Apple am 27.04.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,96 USD je Apple-Aktie.

