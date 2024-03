Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zieht am Vormittag an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Apple gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Apple konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,5 Prozent auf 171,96 USD.

Das Papier von Apple legte um 09:21 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,5 Prozent auf 171,96 USD. Zuletzt wechselten 13.830 Apple-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 199,62 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,09 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 149,92 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 14,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 0,940 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 201,25 USD je Apple-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 01.02.2024. Es stand ein EPS von 2,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,88 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 119.575,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 117.154,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.04.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 6,57 USD in den Büchern stehen haben wird.

