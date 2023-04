Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verzeichnet am Mittag Verluste

Aktien in diesem Artikel Apple 148,92 EUR

Um 12:03 Uhr fiel die Apple-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 164,93 USD ab. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 25.124 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 176,15 USD. Dieser Kurs wurde am 18.08.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 6,37 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,17 USD. Dieser Wert wurde am 04.01.2023 erreicht. Abschläge von 32,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 163,25 USD.

Apple ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,10 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 117.154,00 USD im Vergleich zu 123.945,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Apple am 04.05.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 25.04.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,26 USD je Apple-Aktie.

