Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagnachmittag im Plus

Die Apple-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 165,82 USD. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 166,32 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 164,59 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 10.834.148 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 176,15 USD erreichte der Titel am 18.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 5,86 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.01.2023 bei 124,17 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 33,54 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 163,25 USD aus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 02.02.2023. In Sachen EPS wurden 1,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 2,10 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 117.154,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 123.945,00 USD umgesetzt worden waren.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Apple-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 25.04.2024.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2025 7,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

