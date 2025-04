Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zieht am Montagnachmittag an

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Apple. Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,2 Prozent auf 206,52 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 206,52 USD nach oben. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 212,94 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 211,43 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 8.081.166 Apple-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 260,09 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 25,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 164,08 USD erreichte der Anteilsschein am 20.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 25,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Apple seine Aktionäre 2024 mit 0,980 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,04 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 234,98 USD.

Apple gewährte am 30.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 124,30 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 119,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.05.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,28 USD je Aktie belaufen.

