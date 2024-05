Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Apple. Zuletzt ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 187,64 USD.

Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 187,64 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 188,30 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 187,79 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.670.299 Apple-Aktien.

Am 15.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 199,62 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 164,08 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 14,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,940 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,988 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 201,13 USD.

Apple ließ sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 1,53 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 90,75 Mrd. USD – eine Minderung von 4,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 94,84 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,59 USD je Aktie belaufen.

