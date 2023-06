Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verzeichnet am Mittwochmittag kaum Ausschläge

Aktien in diesem Artikel Apple 169,66 EUR

0,09% Charts

News

Analysen

Mit einem Kurs von 183,38 USD zeigte sich die Apple-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr kaum verändert. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 41.337 Apple-Aktien.

Bei einem Wert von 184,95 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.06.2023). Gewinne von 0,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 32,29 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 178,50 USD.

Am 04.05.2023 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,52 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 94.836,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 97.278,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 5,99 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

"Spatial Computing" statt Metaverse: Keine Rede von Metaverse bei Apples Vorstellung der Vision Pro

Pause bei KI-Entwicklung zum Schutze der Gesellschaft? - Palantir-CEO vermutet anderen Grund für die Forderung

NASDAQ-Titel Apple-Aktie verliert: UBS senkt Apple auf 'Neutral' ab - Ziel aber nach oben geschraubt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Adam Berry/Getty Images