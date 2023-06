Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple legt am Mittwochnachmittag zu

Aktien in diesem Artikel Apple 169,18 EUR

Die Apple-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 184,23 USD. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 184,28 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 183,37 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 8.418.429 Apple-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2023 bei 184,95 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Am 04.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,17 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 32,60 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 178,50 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Apple am 04.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 94.836,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 97.278,00 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Apple am 26.07.2023 vorlegen.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

