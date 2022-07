Apple Aktie News: Apple am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Apple-Papiere um 14.07.2022 16:22:00 Uhr 0,3 Prozent. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 145,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 144,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 63.358 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 162,88 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,10 EUR am 20.07.2021. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 21,26 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 179,11 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 28.04.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 97.278,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 89.584,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.07.2022 terminiert. Die Veröffentlichung der Apple-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 01.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,12 USD je Apple-Aktie.

