Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 190,69 USD.

Mit einem Kurs von 190,69 USD zeigte sich die Apple-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr kaum verändert. Bei 191,00 USD erreichte die Apple-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Apple-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 190,10 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 190,10 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.490.024 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 194,48 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,99 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,17 USD am 04.01.2023. Mit einem Kursverlust von 34,88 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 178,50 USD.

Apple ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,52 USD, nach 1,52 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 94.836,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 97.278,00 USD umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,99 USD fest.

