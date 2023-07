Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Apple gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 170,18 EUR.

Das Papier von Apple konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 170,18 EUR. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 170,62 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 169,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 6.679 Apple-Aktien.

Am 03.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 178,72 EUR. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 5,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 03.01.2023 auf bis zu 117,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 44,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 178,50 USD je Apple-Aktie an.

Apple veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 97.278,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 94.836,00 USD.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Apple-Anleger Experten zufolge am 24.07.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,99 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

