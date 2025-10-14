DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.294 +0,2%Top 10 Crypto15,41 -3,4%Nas22.663 -0,1%Bitcoin97.325 -2,3%Euro1,1609 +0,3%Öl62,53 -1,4%Gold4.150 +1,0%
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt rot -- US-Börsen uneinheitlich -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Top News
European Lithium-Aktie auf Höhenflug: Verkauf von Critical Metals-Beteiligung bringt Abermillionen ein
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Apple im Blick

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gibt am Dienstagabend nach

14.10.25 20:23 Uhr
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gibt am Dienstagabend nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 247,37 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
213,00 EUR -1,10 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Apple-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 0,1 Prozent auf 247,37 USD nach. In der Spitze büßte die Apple-Aktie bis auf 244,70 USD ein. Bei 246,57 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4.171.758 Apple-Aktien.

Am 27.12.2024 markierte das Papier bei 260,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 169,22 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 31,59 Prozent Luft nach unten.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,980 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,03 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 245,87 USD an.

Apple veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 94,04 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 85,78 Mrd. USD umgesetzt.

Die Apple-Bilanz für Q4 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Apple.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
13.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
08.10.2025Apple NeutralUBS AG
07.10.2025Apple NeutralUBS AG
06.10.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.10.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025Apple OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08.10.2025Apple NeutralUBS AG
07.10.2025Apple NeutralUBS AG
02.10.2025Apple NeutralUBS AG
29.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

