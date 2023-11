Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verteidigt am Dienstagvormittag Vortagesniveau

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 172,86 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Apple-Aktie um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel bei 172,86 EUR. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 173,08 EUR zu. In der Spitze büßte die Apple-Aktie bis auf 172,62 EUR ein. Mit einem Wert von 172,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 7.568 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 179,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 117,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 196,56 USD aus.

Am 02.11.2023 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,72 Prozent auf 89.498,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 90.146,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Apple am 25.01.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 6,54 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

