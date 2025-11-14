Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verbilligt sich am Nachmittag

DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas23.028 +0,7%Bitcoin83.639 -2,4%Euro1,1618 -0,2%Öl64,46 +2,1%Gold4.106 -1,6%
14.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Apple gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 271,72 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
235,85 EUR 1,05 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Apple-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 271,72 USD abwärts. Im Tief verlor die Apple-Aktie bis auf 269,60 USD. Bei 271,06 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 2.499.724 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 277,32 USD. Dieser Kurs wurde am 01.11.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 2,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 169,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 37,72 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,02 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,07 USD belaufen. Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 272,00 USD.

Am 30.10.2025 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,97 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,94 Prozent auf 102,47 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 94,93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 8,23 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Vividrange / Shutterstock.com

