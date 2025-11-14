Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gewinnt am Abend

Kurs der Apple

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 273,89 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 273,89 USD zu. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 275,95 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 271,06 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.548.085 Apple-Aktien.

Am 01.11.2025 markierte das Papier bei 277,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 1,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 169,22 USD am 09.04.2025. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 61,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Apple-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,07 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Apple 1,02 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 272,00 USD.

Am 30.10.2025 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 1,85 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 0,97 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 102,47 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 94,93 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2026 8,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

