Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gewinnt am Abend
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 273,89 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 273,89 USD zu. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 275,95 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 271,06 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.548.085 Apple-Aktien.
Am 01.11.2025 markierte das Papier bei 277,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 1,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 169,22 USD am 09.04.2025. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 61,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Apple-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,07 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Apple 1,02 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 272,00 USD.
Am 30.10.2025 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 1,85 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 0,97 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 102,47 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 94,93 Mrd. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2026 8,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Apple-Aktie
Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: So alt waren sie bei ihrer ersten Unternehmensgründung
Aktien von Netflix, Apple, Disney & Co. im Blick: Champions League im TV - Fans droht Abo-Inflation
Apple-Aktie dennoch etwas fester: iPhone Air-Launch wird offenbar verschoben
Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: BMCL / Shutterstock.com
Nachrichten zu Apple Inc.
Analysen zu Apple Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.11.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|Apple Kaufen
|DZ BANK
|03.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.11.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen