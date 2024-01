Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag mit Verlusten

So entwickelt sich Apple

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Apple. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 185,63 USD.

Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 01:59 Uhr um 0,2 Prozent auf 185,63 USD ab. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 185,19 USD nach. Bei 186,06 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 40.477.782 Apple-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 199,62 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 131,45 USD. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 41,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 195,78 USD für die Apple-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 02.11.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,46 USD, nach 1,29 USD im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,72 Prozent auf 89.498,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 90.146,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Apple am 01.02.2024 vorlegen. Am 30.01.2025 wird Apple schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,55 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

