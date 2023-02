Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag in Grün

Die Apple-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 142,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 142,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 142,46 EUR. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.994 Stück gehandelt.

Am 19.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,66 EUR an. 17,53 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 118,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 20,49 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 162,75 USD.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,88 USD gegenüber 2,10 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 117.154,00 USD, gegenüber 123.945,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,48 Prozent präsentiert.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,00 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

