Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Mittwochvormittag fester

Um 09:22 Uhr sprang die Apple-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 142,34 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 142,46 EUR. Bei 142,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.803 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 172,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 17,56 Prozent niedriger. Am 04.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 118,18 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 20,44 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 162,75 USD je Apple-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 02.02.2023. Es stand ein EPS von 1,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 2,10 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 117.154,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 123.945,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.04.2023 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,01 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

