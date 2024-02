Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple wird am Mittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Apple. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,8 Prozent auf 182,72 USD.

Das Papier von Apple befand sich um 12:02 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,8 Prozent auf 182,72 USD ab. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 90.854 Aktien.

Bei 199,62 USD markierte der Titel am 15.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 9,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 143,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 26,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 201,25 USD.

Am 01.02.2024 hat Apple die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,07 Prozent auf 119.575,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 117.154,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2024 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 6,57 USD im Jahr 2024 aus.

